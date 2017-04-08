司改會議》測謊論罪爭議 檢警主張訂定統一規範
2017-04-08 10:30
〔記者陳慰慈、項程鎮／台北報導〕全國司法改革國是會議第1組上午增開會議，研擬討論法院審判時，能否以測謊結果當成論罪依據，對此，檢察官林志峯、新北市警察局主任林故延舉呂介閔冤案為例，認為嚴謹的測謊在審判上，仍有重要的參考價值。
呂介閔被控殺死女友遭判刑13年定讞後，前年5月重驗DNA翻案，獲准再審並出獄。前年12月台灣高等法院判呂男無罪。對此，林志峯、林故延表示，呂介閔92年間就通過刑事局測謊，推翻了法醫等相關結論，使司法保持警覺此案存在冤獄可能，足證呂男冤案洗刷，刑事局測謊扮演關鍵角色，代表嚴謹的測謊在審判上仍有重要參考價值。
目前國內測謊並未訂定出各種鑑識的技術規範，以致各種鑑定出現問題漏洞，兩人均建議，測謊證據的取捨維持目前最高法院的審查標準，並「訂定一套測謊鑑定技術規範」，以解決目前司法界面臨的測謊問題。
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