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疑修水塔失足 7旬翁命危送醫 MLB》陳偉殷6局好投 亞洲先發本季首勝到手
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疑修水塔失足 7旬翁命危送醫

2017-04-08  09:59

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名73歲的老翁，今早8時許修地下水塔時疑不慎失足，近半小時才被警消救起，但老翁已無生命跡象，命危送醫急救中，警方目前仍在釐清失足原因。

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  • 新北市蘆洲今早傳出7旬老翁修水塔時失足，命危急救中。（記者王宣晴翻攝）

    新北市蘆洲今早傳出7旬老翁修水塔時失足，命危急救中。（記者王宣晴翻攝）

  • 新北市蘆洲今早傳出7旬老翁修水塔時失足，命危急救中。（記者王宣晴翻攝）

    新北市蘆洲今早傳出7旬老翁修水塔時失足，命危急救中。（記者王宣晴翻攝）

  • 新北市蘆洲今早傳出7旬老翁修水塔時失足，命危急救中。（記者王宣晴翻攝）

    新北市蘆洲今早傳出7旬老翁修水塔時失足，命危急救中。（記者王宣晴翻攝）

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