疑修水塔失足 7旬翁命危送醫

2017-04-08 09:59

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名73歲的老翁，今早8時許修地下水塔時疑不慎失足，近半小時才被警消救起，但老翁已無生命跡象，命危送醫急救中，警方目前仍在釐清失足原因。