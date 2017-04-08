徐自強、許榮洲案證物滅失 司改委員要求司法機關檢討

2017-04-08 09:56

〔記者項程鎮、陳慰慈／台北報導〕全國司改國是會議第一組委員、台大心理系助理教授趙儀珊根據冤獄平反委員會提供資料，舉出徐自強、許榮洲等十大案例，質疑警察和司法機關保管證物不當，導致證物滅失，希望司法院、法務部和警政署等機關改善贓證物的保管方式。

趙儀珊今天提交的十大案例資料指出，被判決無罪確定的徐自強，高等法院更六審時，曾向台北市警局內湖分局、刑事警察局調取偵查卷宗，但兩單位都以納莉颱風淹水導致相關卷宗毀損為由而無法提供，導致更六審無法確認徐自強案偵查過程相關通聯紀錄。

另外，曾被懷疑是空軍女童命案嫌犯的許榮洲，台北地檢署本想調取關鍵證物的「橫隔木條」，以鑑識比對上面是否有掌紋，但空軍司令部、刑事局、台北市警局刑警大隊和憲兵司令部等機關，都查不到橫隔木條的下落。

除了上述兩案，已判決死刑定讞的邱和順，以及死刑案件被告謝志宏、陳錫卿、沈鴻霖，和被告劉正富、張順賢等案件，一樣被質疑證物保管不當，影響被告權益。