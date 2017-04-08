洗水塔跌落水池 男子無生命跡象

2017-04-08 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲區仁愛街今天上午發生一起意外，有民眾在清水塔時，跌入了水塔的水池中，被救出時已經無生命跡象。

蘆洲仁愛街一名73歲的男子，疑似在清洗水塔時失足跌落水池中，被救出時已經沒有生命跡象，緊急送往新光醫院。