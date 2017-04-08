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疑修水塔失足 7旬翁命危送醫 MLB》陳偉殷6局好投 亞洲先發本季首勝到手
 首頁 > 社會

洗水塔跌落水池 男子無生命跡象

2017-04-08  09:47

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲區仁愛街今天上午發生一起意外，有民眾在清水塔時，跌入了水塔的水池中，被救出時已經無生命跡象。

蘆洲仁愛街一名73歲的男子，疑似在清洗水塔時失足跌落水池中，被救出時已經沒有生命跡象，緊急送往新光醫院。

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  • 新北市蘆洲區傳出有民眾在清水塔時，跌入了水塔的水池中，被救出時已經無生命跡象。 （民眾提供）

    新北市蘆洲區傳出有民眾在清水塔時，跌入了水塔的水池中，被救出時已經無生命跡象。 （民眾提供）

  • 男子跌入水塔的水池中，被救出時已經無生命跡象，消防人員到場救援。（民眾提供）

    男子跌入水塔的水池中，被救出時已經無生命跡象，消防人員到場救援。（民眾提供）

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