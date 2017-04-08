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司改會議》禁止測謊當論罪依據？ 司改會議今討論

2017-04-08  09:25

〔記者項程鎮、陳慰慈／台北報導〕全國司法改革國是會議第1組上午增開會議，研擬討論法院審判時，能否以測謊結果當成論罪依據，以及應否建立獨立的司法科學委員會，對鑑定機關進行教育和認證。

根據議程規劃，會中將先討論是否在院部以上層級，設立國家級的司法科學委員會，以獨立運作方式，制定和執行鑑定機關的認證規範和證照制度。

接著將討論應否制定統一的「證據法典」，讓訴訟法上的證據法則更加完善，並嚴格排除不正當取供，並以專家證人制度取代現行的鑑定制度，同時討論是否原則上禁止審判中以測謊結果作為論罪依據，避免不成熟的科學影響審判結果。

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  • 司改國是會議第1分組‬增開會議8日在司法院舉行‪，分組召集人羅秉成（右1）、副召集人林照真（右2）等人出席。‬（記者黃耀徵攝）

    司改國是會議第1分組‬增開會議8日在司法院舉行‪，分組召集人羅秉成（右1）、副召集人林照真（右2）等人出席。‬（記者黃耀徵攝）

  • 「小燈泡」媽媽王婉諭出席今日司改國是會議第1分組‬增開會議。（記者黃耀徵攝）

    「小燈泡」媽媽王婉諭出席今日司改國是會議第1分組‬增開會議。（記者黃耀徵攝）

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