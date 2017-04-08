20歲OL正妹上空 洋男友當她面外流照片
2017-04-08 07:29
台北市一名約20歲的清秀OL，被美國籍男友拍下裸照。（情境照，非本文當事人）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名約20歲的清秀OL，與來台從事教學工作的美國籍男子交往，卻被對方拍下裸照，男子還當場將照片外流給朋友。
《蘋果日報》報導，這名約20歲的女子與年紀相仿的美國籍男子，於去年間開始交往，去年某日女子在男友家中脫下上衣，上半身全裸，男友卻拿出手機拍下裸照，不顧女子阻止，在女子面前傳照給朋友。
報導指出，女子決定提告，男子坦承犯行，昨被依妨害秘密罪起訴。
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