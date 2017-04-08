勾起人妻7年之癢 舊情人挨告要賠60萬

2017-04-08 01:15

〔記者陳慰慈／新北報導〕張姓女子婚前曾與許姓大學同學交往，但最後選擇跟另一名蔡姓追求者結婚，不料，婚後第7年，許男又開始追求張女，兩人舊情復燃，還共設臉書打卡，留下一張張親密出遊照，許男甚至寫卡片向張女示愛：「好後悔，能在妳身邊照顧妳的人不是我」，去年西洋情人節蔡男查覺妻子重回舊情人懷抱，憤而向許男提出民事求償，新北地院判許男須賠償60萬元，仍可上訴。

蔡男指控，與張女愛情長跑8年，93年兩人結婚，去年西洋情人節，妻子不跟他過節卻盛裝打扮外出，令他起了疑竇，跟蹤才發現妻子竟跟許姓前男友約會，妻子返家後甚至提出離婚，他私下調查發現，原來100年5月起，兩人就開始幽會，還共設臉書帳號，打卡紀錄兩人的愛之旅，許男還在寫給張女筆記本、卡片稱：「真的好後悔，能在妳身邊照顧妳的人不是我！」、「能看到妳就什麼都好了」、「真是懷念以前唸書時，一起去跨年的時候」、「算一算我們認識12年了。」憤而對許男提告。

許男表示，92年曾與張女交往過，但最後張女選擇蔡男，100年7月，張女婚姻出現問題找他訴苦，他勸她努力經營婚姻，至於筆記本、卡片等內容，是張女為挽救婚姻，想讓丈夫吃醋而求他寫的，他才寫下張女婚前，兩人過往交往、同去摩鐵等情節，強調兩人未發生過性關係，後來蔡男提告，他才驚覺遭仙人跳。

但張女坦承婚後仍跟許男保持聯絡，100年5月許男又開始猛烈追求她，兩人才又交往，前年9月許男提出分手，但兩人仍藕斷絲連，直到去年被老公發現，才減少聯絡，法官依據張女證詞及兩人臉書中的親暱照，認定許男已破壞蔡男婚姻，因此判許男敗訴。