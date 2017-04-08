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「凱旋3號」拉回布袋港 信徒午夜迎神尊

「凱旋3號」昨天深夜11點半由友船「凱旋6號」推抵布港商港碼頭。（記者蔡宗勳攝）

2017-04-08  00:41

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕疑因推進器故障進水失去動力的「凱旋3號」，昨天深夜11點半由友船「凱旋6號」推抵布港商港碼頭，漏夜等候的旅客11點50分依序領取行李，澎湖馬公市慈法宮的信眾，則等到所有行李卸完，才於午夜12點獲准進入船艙，迎請10尊神明。

「凱旋3號」船上346名旅客有166位由雲管處和嘉義縣政府安置到旅館和香客大樓，其餘有些自行返家，約有150位旅客留在候船室等候。

「凱旋3號」是由「凱旋6號」和「百麗輪」合力拉推回港區，再由「凱旋6號」以緊靠方式將「凱旋3號」推抵碼頭，張姓船長對船隻故障不表示意見，強調交由船公司統一發言，但張某也提到「船長的責任就是保護所有旅客的安全，這一點他有做到」。

雖然先前枯等過程，場面有些紊亂，但當「凱旋3號」抵達碼頭，即使已經午夜時分，所有旅客都井然有序排隊等候船公司人員將所有行李卸下來之後，再兩個兩個進入管制區找行李，沒有爭先恐後的現象。

從馬公搭船到布袋，準備前往雲林縣馬鳴山鎮安宮進香的慈發宮信徒，則是到最後才得以將10尊神明迎請下船，隨即搭乘遊覽車去鎮安宮。

凱旋3號深夜回到布袋商港

行李由船公司派人卸下船。（記者蔡宗勳攝）

旅客有秩序的尋找自己的行李。（記者蔡宗勳攝）

馬公市慈發宮信眾迎請神尊。（記者蔡宗勳攝）

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相關關鍵字： 凱旋3號 凱旋6號 凱旋三號 布袋港 百麗輪 船難
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