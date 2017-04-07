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高市前鎮分局警員涉嫖妓 分局長自請處分

2017-04-07  23:48

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市前鎮警分局復興派出所彭姓警員，日前被查獲在分局附近的汽車旅館涉及嫖妓；分局長陳宗能指出，他已自請處分，另建議警局對彭員記1支小過處分，復興所長調非主管職務，彭員另以違反社會秩序維護法裁罰。

28歲彭姓警員單身，警員班32期畢業，104年特考及格，並分發到復興所服務至今；被查獲當時為勤餘時間。

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  • 高雄市前鎮警分局復興派出所彭姓警員，日前被查獲在分局附近的汽車旅館涉及嫖妓。（翻攝GOOGLE地圖）

    高雄市前鎮警分局復興派出所彭姓警員，日前被查獲在分局附近的汽車旅館涉及嫖妓。（翻攝GOOGLE地圖）

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相關關鍵字： 嫖妓 社會秩序維護法 高雄
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