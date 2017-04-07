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好扯！高雄警查人口販運 竟逮到自家人嫖妓

2017-04-07  23:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕橋頭地檢署指揮高雄警方偵辦人口販運案時，檢警在三民區一處機房搜證時，得知前鎮區四季風情汽車旅館有男女從事性交易，大批員警改往汽車旅館臨檢時，竟當場查獲前鎮分局復興派出所一名彭姓員警嫖妓，彭被自家人逮個正著，當場糗到說不出話來。

更扯的是，該間汽車旅館距離前鎮分局僅短短2百公尺距離，而彭員竟敢在離自己服務的單位附近買春，也讓查緝員警大感吃驚，直呼：「敢在天子眼皮底下犯法，實在有夠大膽！」

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  • 高雄警方偵辦人口販運案時，竟逮到自家員警在汽車旅館嫖妓買春。（記者黃佳琳攝）

    高雄警方偵辦人口販運案時，竟逮到自家員警在汽車旅館嫖妓買春。（記者黃佳琳攝）

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