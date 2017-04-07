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「男友送的手機不能丟！」 警20分鐘助星國女尋回

2017-04-07  23:26

［記者陳恩惠／台北報導］一對新加坡籍黃姓父女來台遊玩，從著名的永康街搭計程車返回旅店，下車時不慎將手機掉在計程車上，由於這支iPhone7是男友贈送的生日禮物，父女倆在街頭久尋未果，急得黃女只好拉著老爸直奔大同警分局建成派出所求救。

建成所表示，這件事發生在上個月26日中午，當時擔服備勤勤務的警員蔡煜獲報後，立即著手調閱周遭的錄影監視器畫面，僅花20分鐘查到計程車號，和詹姓司機取得聯繫，確認後請他送還，當場讓黃女鬆了一口氣。

40歲的黃女說，趁著轉換工作中間的空檔期間，帶著父親來台旅行，由於父女倆都是首次來台自助旅遊，人生地不熟之下，只得依賴計程車往返，沒想到竟然將男友送給她的生日禮物掉在車上，讓她心急又自責。

她又說，來台之前在網路上爬文，經常看到台灣警察熱心助人的新聞，因此她求助無門之下，第一個想到的就是「報警」！沒想到台灣的警察真的名不虛傳，不僅熱心又專業，讓她感覺很窩心，直呼「台灣警察真棒！」

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  • 新加坡籍的黃姓父女，感謝詹姓計程車司機（左1）和建成所警員蔡煜的幫忙。（記者陳恩惠翻攝）

    新加坡籍的黃姓父女，感謝詹姓計程車司機（左1）和建成所警員蔡煜的幫忙。（記者陳恩惠翻攝）

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