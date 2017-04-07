「真的不能開」男誆紙罐是機密 原來裡頭藏有...

2017-04-07 23:13

［記者陳恩惠／台北報導］有毒品前科的黎姓男子，日前騎車外出遇北市保安大隊路檢盤查，由於神情太緊張引起注意，攔下在他的背包內起出1只外表看來已顯陳舊的圓形紙罐，沒想到黎男失控求情，辯稱是客戶的商業機密，不能開、弄壞要賠50萬元！經警方曉以大義，果然在罐內起出安非他命毒品1小包及玻璃吸食器等證物，警訊後依毒品罪送辦。

北市保大三中隊警員謝宗孝、李維哲及盧俊澔，本週日（2日）下午5時，在北市文山區基隆路、汀州路口執行路檢勤務時，發現黎姓男子騎機車經過，面部神情帶著心虛，臉部皮膚不僅很差，臉色也難看，疑似有吸毒徵兆，於是將他攔下請他接受盤查。

警方在他的背包內搜出1只圓形密封罐，黎男神情緊張表示，辯稱罐內沒有違禁品，而是客戶的商業機密模型，為此，紙罐特地從內側加封，如果被發現打開過，他就必須賠償7000元製作費和違約金50萬元，當場還急著跳腳，頻呼：「拜託啦！真的不能打開！」

警員越看越覺得有鬼，於是陪黎男演戲周旋，還允諾會賠償損失，黎自知難逃法網，終於坦承罐內是違禁品，警員打開查看，果然看見1小包安非他命及吸食器1組。

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