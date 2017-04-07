金門首宗偽造提酒券案 15人被起訴
2017-04-07 22:11
〔記者吳正庭／金門報導〕金門農曆春節驚爆首宗公民配售酒「假提酒券」案，經地檢署偵查終結，將15名被告依行使偽造有價證券、3人以上共同詐欺、偽造印章等罪嫌提起公訴，其中陳姓主嫌等4人續押，餘8人交保候傳，並查扣犯罪所得新台幣247萬7200元。
金門縣每年春節、端午及中秋三節實施「家戶配售酒」（以下稱「公民配售酒」）發放作業，設籍金門4年、年滿20歲公民均可申購，每人限配1打。
金酒行情不惡，每1打酒價格4800元，轉售仍有價差，縣府基於便民，印製俗稱「提酒券」的提貨單，民眾可在各村里配售點付錢後持提酒券前往金酒公司換酒，或私下轉讓給願意加上價差的民間酒商。
金門警方於跨年夜揪出偽造案，陸續追出數百張假提酒券流入市面，將全案移送地檢署偵辦。
檢方表示，陳姓主嫌因沈迷網路簽賭，又積欠賭債、經營電子遊戲場虧空亟思用錢，與許嫌謀議、策畫偽造提酒券，由陳嫌負責招攬人手加入，許嫌負責偽造提酒券及村里長職名章。
檢方指出，陳嫌為首的偽造集團，先挑出品質較好的6000多張偽造酒券，在「村里長經手章」欄位，蓋上偽造的村里長職名章，再以每張包括當時收購行情的新台幣7600元至7800元不等價格，賣給10餘名酒商。
檢方偵辦期間，共查扣假酒券555張、遭詐騙金額422萬9550元，扣除部分賠償金額，仍有335萬9950元尚未賠償，須待法院確定判決後返還。
檢方查扣陳嫌等犯罪所得共計新台幣247萬7200元，並向法院聲請裁定扣押其中3人的土地、動產及金融帳戶內資金，將持續追討犯罪所得，以保障這項金門特有的配售酒交易秩序、維護民眾權益。
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