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討債男指控不成被起底 村民：這種人還想選村長

2017-04-07  22:03

〔記者陳冠備／彰化報導〕綽號「檸檬」的彰化謝姓男子昨日訴諸媒體，指控玖壹壹團長春風父親，欠債不還，還打得他遍體鱗傷，連春風都到醫院恐嚇他，覺得倍受委屈，可是他的行為卻被網友起底，爆出他曾有竊盜及恐嚇取財等多項案底，甚至還想選村長；警方也證實他近日確實有一起竊盜案件被判7月徒刑，且上訴二審被駁回，近日就要入監服刑。

謝男對於網友指控他7大罪狀，他逐一細數，毒品、槍砲、竊盜等罪，在高院都獲判無罪，另外涉及98年仙人跳，恐嚇300萬一事也說自己無罪，對於網友指控與媒體亂報，覺得委屈。

經本報查證，謝男在97年因竊盜罪，一審判入監服刑7月，隔年再犯竊盜與恐嚇取財未遂，合併判處8月徒刑，謝男上訴遭駁回， 105年6月間，謝男竊取工地C型鋼變賣232元，只為買包煙，因為累犯，判刑7月，上訴也遭駁回。

附近居民表示，謝男在地方惹事常有所聞，6年前甚至還想選村長，幸好沒被他選中。

地方員警也透露，謝男於97年曾因毒品案被判戒治，100年組犯罪集團，仙人跳設計被害人300萬得逞，又涉嫌製造假車禍勒索200萬不成，雖然仙人跳案雖判無罪，但是扯上男女關係，事後和解成分多，另外，曾經查獲謝男時，發現他總是西瓜刀不離身，對於無持刀就去談判，感到不置可否。

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  • 謝姓男子表示自己罪刑，但都獲判無罪。（記者陳冠備攝）

    謝姓男子表示自己罪刑，但都獲判無罪。（記者陳冠備攝）

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