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屏東縣警局高階警官異動

2017-04-07  21:51

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣警察局高階警官異動：副局長歐祖明調任台南市警局督察，督察長張偉中調升澎湖縣警局副局長，嘉義縣警局主秘蕭正松調升屏東縣警局副局長，連江縣警局督察長蘇政敏調任屏東縣警局督察長，澎湖縣警局督察長陳其鋒調任屏東縣警局主秘。

屏東警分局長張樹義調升澎湖縣警局督察長，枋寮警分局長翁仲義調任彰化縣警局北斗警分局長，新竹市警局第三警分局長曹儒林調任屏東警分局長，高雄市警局六龜警分局組長蔡耀順調任枋寮警分局長；以上人員於4月10日辦理交接。

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  • 屏東縣警局高階警官異動。（記者李立法攝）

    屏東縣警局高階警官異動。（記者李立法攝）

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