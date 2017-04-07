凱旋三號擱淺 旅客不滿枯等船公司善後

旅客枯等行李，相當不滿。（記者蔡宗勳攝）

2017-04-07 21:51

〔記者蔡宗勳／布袋報導〕往返嘉義縣布袋港及澎湖縣馬公的凱旋三號客船，今傍晚擱淺在布袋外海約8海浬，船上346位旅客雖然順利脫困，但因行李都在船上，無法離開，枯等3個多小時，仍不見船公司提出妥善處置方案，情緒開始躁動，雲嘉南管理處處長徐振能和立委蔡易餘見狀，立即協助安排住宿與交通事宜，才稍稍化解民怨。

黃姓遊客指出，他們有的5點多就被救下船，最慢也在晚上6點多，結果船公司始終未說明何時可以取得行李，他們才會等得不耐煩，並非不理性。

徐振能表示，雖然另一艘客輪「百麗輪」已經出海要救援凱旋三號，但凱旋三號船艙進水，何時可以拖回凱旋三號，實在是難以確認，因而已經先連絡布袋商港附近的民宿和旅館，只要旅客有住宿需求，就可以先行入住，等行李上岸再通知來領。

蔡易餘除協助連絡民宿，也和交通業者連繫上，有需要者隨時可以搭乘。

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