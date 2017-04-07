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8名大學生春假遊澎湖驚魂 外海遇船擱淺

2017-04-07  21:58

〔記者王善嬿／嘉市報導〕8名大三學生趁放春假結伴到澎湖玩，回程搭凱旋三號噴射客輪返台，竟遇船隻在外海擱淺，驚魂未定，其中簡姓女大生說，民宿老闆曾跟他們講風浪略大，本不以為意，沒想到船真的晃很大，整個船幾乎像要翻了，讓她聯想到韓國船難，很害怕。

劉姓女大生表示，當時船是左右傾斜，原定5點半抵達布袋商港，但約5點多船就停了一次，又再停第二次，船員都沒說明發生甚麼事情，但同學吐得很嚴重，大家也很擔心會發生甚麼事，且海上手機完全無法收訊，原已通知爸爸來接，一直無法聯絡上，直到搭到滿天星客輪接駁，才終於跟爸爸通到電話，根本是驚悚的回憶。

與劉、簡同行的王姓、黃姓跟陳姓男大生表示，當時海巡署尚未抵達，而船疑似進水、船身傾斜，船上的人說現在狀況還可以應付，叫乘客把救生衣穿好，再叫以男生為主乘客，跳約一樓高高度到救生筏上待援，因當時想到船如果沉更慘，不顧是否害怕，先跳再說；他們說，希望就經歷這一次，且以後再也不敢坐船了，且幸好人沒事，只希望船公司盡快將行李交還給乘客。

而台東果菜市場員工此次組團到澎湖出遊，陳姓團員說，起初聽到引擎聲很大聲，一度以為著火，第一次搭船去澎湖，不知道發生甚麼事情，船上人員也未說明，後來才說有狀況、要大家穿救生衣，當時船靜止、搖晃很大，船上的人吐得亂七八糟。

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  • 劉姓跟簡姓女大生結伴出遊，遇到客船擱淺外海，搭接駁船返台仍驚魂未定、互擁安慰。（記者王善嬿攝）

    劉姓跟簡姓女大生結伴出遊，遇到客船擱淺外海，搭接駁船返台仍驚魂未定、互擁安慰。（記者王善嬿攝）

  • 一群大學生到澎湖玩遇到客船外海擱淺，慶幸人都平安，虛驚一場。（記者王善嬿攝）

    一群大學生到澎湖玩遇到客船外海擱淺，慶幸人都平安，虛驚一場。（記者王善嬿攝）

  • 布袋客船外海擱淺，乘客獲救返台休息。（記者王善嬿攝）

    布袋客船外海擱淺，乘客獲救返台休息。（記者王善嬿攝）

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