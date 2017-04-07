台灣進香遇船隻擱淺 感謝海巡、滿天星船艇搭救

往返嘉義縣布袋港及澎湖縣馬公的凱旋三號，今天下午自馬公出發返回布袋途中，發生船艙進水事件。（記者林宜樟攝）

2017-04-07 22:08

〔記者陳璟民／嘉義報導〕43名澎湖縣慈發宮信徒，請所奉祀的觀音佛祖，從馬公港搭乘凱旋三號客船過海來台，要去雲林縣馬鳴山鎮安宮進香，傍晚乍遇船隻在布袋外海故障傾斜，幸經海巡等船艇救員接駁成功，有驚無險地度過人生一劫，上岸後紛表感謝神明保佑，全員在布袋商港遊客中心等待故障船隻拖回港口，以便迎接神尊上岸。

進香團員方瑞利表示，下午4點從馬公開船，原預計5點半抵達布袋，就在剩餘20分鐘航程到達時，船體爆出巨響，疑似推進器故障，失去動力，5分鐘後，船上廣播說「船有問題」，並要乘客穿上救生衣，之後15分鐘沒有任何說明。

方說，等到約5點53分，船員突然將救生艇拋向海面，造成乘客一陣恐慌，20多人心急地跳往救生艇上，又20分鐘後，海巡、滿天星船艇到場救援，採兩船併貼，打開船邊門讓乘客魚貫轉船接駁，約20分鐘完成乘客脫困，附近商船也靠過來關心備援，大約7點開進布袋港內，至於先前跳上救生艇的乘客，大約8點載回來上岸。

方瑞利表示，狀況發生後，隨團的慈發宮「乩身」就安撫隨行進香的信徒「大家免驚，會安全度過」，對安定信徒的心很有幫助，大家也很感謝海巡、滿天星的及時救援。