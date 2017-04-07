城隍廟開門 驚見男子持槍倒臥血泊身亡

2017-04-07 21:54

〔記者王捷／台南報導〕台南市安南區第一示範公墓旁一間城隍廟內，昨日下午廟公要打掃時，發現王姓男子頭部中槍倒臥血泊中，疑似是舉槍自盡，嚇得趕緊報案，救護人員抵達現場，經檢視王男已無生命跡象，鑑識人員初步發現，王男自殺可能性相當高，目前正在調查槍枝來源。

昨日下午4時22分，警方接到報案，稱有人中槍，發現王男倒臥在神龕前，頭部中彈，因此立即通報消防局派救護車前來，救護人員抵達檢視男子已死亡，交警方處理。

鑑識人員初步發現，子彈從王男的右太陽穴射入，再從左頭顱頂飛出，死者右腹部上有把改造手槍。警方在死者褲頭發現1串鑰匙，廟旁剛好只停放一輛機車，隨即持鑰匙試著開啟該輛機車，因此確認是死者所騎機車。

警方在置物箱內發現王男的戶籍資料，從戶籍資料調查，也發現去年7月間王男才因毒品案假釋出獄，已根據戶籍資料尋找其家屬，同時調查槍枝來源。