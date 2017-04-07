凱旋三號及8船員待友船拖帶 海巡署派艇戒護

往返嘉義縣布袋港及澎湖縣馬公的凱旋三號，今天下午自馬公出發返回布袋途中，發生船艙進水事件，海巡署獲報後派員前往救援。（海巡署提供）

2017-04-07 22:31

〔記者邱俊福／台北報導〕我國籍「凱旋三號」交通船今天下午由澎湖馬公港報關出港前往布袋港，船上搭載346名旅客及8名船員，卻在傍晚船舶航於布袋外海7浬時，發現前艙進水傾斜有沉船之虞，即施放救生艇待援，海巡署獲報後派員前往救援，現已將所有人救回安置，而「凱」船與8名船員，正等待友船「百麗貨輪」前往拖帶，海巡署也派艇在旁戒護。

海巡署表示，今天傍晚5時40分許獲報後，即派遣線上巡防艇PP-5039艇全速前往救援，並緊急調派PP-3569及PP-2005艇出勤，在15分後陸續抵達，接駁「凱」船遇難人員145人，現場另有「滿天星2號」交通船在旁協助接駁旅客201人。

晚間7時40分，船上346名旅客全數獲救返抵布袋港，並由海巡署布袋商港安檢所協助安置，而「凱」船與8名船員，現由友船「百麗貨輪」前往拖帶，並由海巡署PP-5039艇在旁戒護中。

往返嘉義縣布袋港及澎湖縣馬公的凱旋三號，今天下午自馬公出發返回布袋途中，發生船艙進水事件，海巡署獲報後派員前往救援。（海巡署提供）

往返嘉義縣布袋港及澎湖縣馬公的凱旋三號，今天下午自馬公出發返回布袋途中，發生船艙進水事件，海巡署獲報後派員前往救援。（海巡署提供）

往返嘉義縣布袋港及澎湖縣馬公的凱旋三號，今天下午自馬公出發返回布袋途中，發生船艙進水事件，海巡署獲報後派員前往救援。（海巡署提供）