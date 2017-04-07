復航員工解雇案協商成立 桃市產總嘆未達目標

2017-04-07 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕昨日（6）台北市勞動局發布新聞稿表示，復興航空解雇案經歷8次強制協商會議後，復興航空企業工會與復興航空公司達成協議，協商成立。將發予每位員工資遣費外加4萬1000元。一直以來協助復航工會處理復航解雇案的桃園產業總工會，今日在臉書表示「這場抗爭小蝦米沒有打贏大鯨魚」，坦承並沒有達到工會原定的目標。

根據《蘋果日報》報導，復航工會表示，工會之所以同意資方的提議，是考量大量解僱勞工保護法對勞工的保障不足，如果勞工採取法律訴訟途徑將曠日廢時，且法院的判決若對勞工不利，勞工也再無任何保障。所以工會同意資方的提議，將給予每位員工法定資遣費外加4萬1000元。

去年（民國104年）11月復興航空無預警停飛解散，一個月內大量解雇了近1800名員工，為此復航工會在桃產總的協助下為勞工權益展開抗爭與協商。這篇名為〈針對復興航空關廠案，桃園市產業總工會給台灣勞工的一封信〉文中對這場「爭回尊嚴」的抗議做了回顧。內文直指政府與資方的承諾跳票。最後只能多領4萬1000元，復航工會幹部只能因難以持續抗爭壓力，忍痛與資方達成協議。桃產總表示，目前〈大量解雇勞工保護法〉存在的缺陷，使得即使雙方坐上談判桌，卻仍然拿資方一點辦法也沒有。並在文末呼籲台灣勞工站出來，為爭取勞動權益努力。

復航表示，公司已盡力。資遣費預計在4月10日的股東大會通過後10日內發放。