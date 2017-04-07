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新手奶爸攜毒買奶粉被查 急call妻抱女兒驗證「真奶」

2017-04-07  21:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕有毒品前科的洪姓男子於今晨4點50分，因汽車違停路邊，被高市特警攔檢，查獲毒品咖啡包25包、一粒眠12顆等毒品，總重200公克，警方看到奶粉罐以為毒品新包裝，洪男高聲喊冤「是女兒喝的真奶」，還特地請妻子抱10月大女嬰來換取警方相信。

特勤中隊今晨巡邏至苓雅區福德路口，發現一部自小客違規停車，隨即下車勸導並查驗身分，過程中警方以強光手電筒照射車內中央扶手處，見有一透明塑膠罐，疑似裝有毒品，洪嫌（26歲）心虛，承認車上藏有多種毒品，願意配合警方調查。

過程中洪嫌毒品旁發現一大罐嬰兒奶粉，警方以為洪嫌將毒品裝入奶粉內偽裝，請洪嫌說出這罐奶粉成分，洪嫌連忙解釋「那真是我10月大女兒要喝的啦！麥安捏啦～」，表示在藥妝店購買。

洪嫌因未帶證件，警方清查又發現他是雙胞胎，還有一個孿生弟弟，警方質疑是否冒用身分，他為證實身分，電話請妻子拿證件趕來，並抱來10個月大女嬰，證車自己沒有說謊，警方訊後將他依毒品罪嫌送辦。

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  • 新手奶爸洪男攜毒買奶粉被特警查獲，急電妻子抱女兒前來以驗證奶粉是真奶、非毒品。（記者黃良傑翻攝）

    新手奶爸洪男攜毒買奶粉被特警查獲，急電妻子抱女兒前來以驗證奶粉是真奶、非毒品。（記者黃良傑翻攝）

  • 特勤中隊查扣200公克毒品。（記者黃良傑翻攝）

    特勤中隊查扣200公克毒品。（記者黃良傑翻攝）

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