凱旋三號擱淺 乘客批：案發3小時，船公司未聞問

往返於嘉義布袋與澎湖之間的「凱旋3號」客船，擱淺在嘉義布袋外海約8海浬，海巡人員前往搶救。（讀者陳明宗提供）

2017-04-07 21:23

〔記者陳璟民／布袋報導〕航行澎湖縣馬公與嘉義縣布袋之間的凱旋三號客輪，今天傍晚5點10分左右擱淺布袋外海，乘客7、8點獲救上岸後，在布袋商港遊客中心枯等不到船家出面說明，「連便當都沒有」，情緒顯得浮動。

台東蔬菜公會組團到澎湖旅遊返程驚魂，有會員受訪表示，開船前有播放影片，但大家不太會仔細看，船出狀況後，「船頭翹船尾沉，下傾約15度」，船上雖廣播要乘客穿救生衣，船員並未再教大家怎樣穿好，讓人覺得沒有做好緊急應變的SOP。

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