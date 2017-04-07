「凱旋三號」布袋外海擱淺 同業客輪支援搶救
2017-04-07 20:50
往返澎湖馬公到嘉義布袋的「凱旋3號」今（7日）傍晚傳出擱淺，在海巡署及同業客輪支援下，船上乘客346人全數平安獲救。（讀者陳明宗提供）
〔即時新聞／綜合報導〕往返澎湖馬公到嘉義布袋的「凱旋三號」今（7日）傍晚傳出擱淺，在海巡署及同業客輪支援下，船上乘客346人全數平安獲救，至於船艙進水原因仍待調查。
綜合媒體報導，「凱旋三號」傍晚6點多在布袋外海約8海浬處因船艙進水擱淺，海巡署出動3艘船艦投入救援，同業滿天星客輪也協助載運脫困乘客，晚間平安將346名旅客及8名船員載返布袋港，僅1人因腳部受傷送醫。
凱旋交通船公司董事長李數奼聞訊慶幸道：「乘客都平安是我最大福報。」她表示，凱旋3號都有定期安檢，並通過航港局複檢，這次船艙進水後船長主動通報求援，進水原因仍待回港維修調查，她已趕往布袋了解狀況。
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