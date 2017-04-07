受不了A片刺激 他3天尾隨4女童樓梯間襲臀

2017-04-07 20:30

〔記者陳慰慈／台北報導〕19歲的鄭姓男子，去年4月3天內尾隨家住板橋區的2名國小五年級與2名國中一年級女童回家，佯裝鄰居跟女童一起走進公寓，趁女童在樓梯間時襲臀，接著要求女童幫他一個忙，女童察覺有異大聲呼叫，鄭男卻抓住她的手，女童奮力掙脫奔回家，鄭男才嚇得倉皇離去，女童家長得知後，報警提告。

誇張的是，鄭男尾隨其中一名女童進入公寓時，竟以「妳背後有蜘蛛」為由，假借幫女童拍掉身上的蟲，偷摸女童的臀部，還抓住女童的肩膀不讓其離去，女童奮力反抗仍未掙脫，只好大叫求助，鄭男才嚇得倉皇逃跑。

新北地院開庭時，鄭男坦承犯行，供稱自己有衝動控制障礙，因看了色情網站，一時失控才會這樣做。

法官審酌鄭男與4名被害人達成和解，且無前科紀錄，因此今依強制等罪判鄭男拘役110日，得易科罰金11萬元，緩刑4年，並應完成精神治療，緩刑期間保護管束，仍可上訴。