為感謝恩人照顧 少女竟「以身相許」

2017-04-07 20:24

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市1名15歲少女因父母離異，她被送到外婆家長住，因此結識了與外婆有生意往來的46歲朱姓男子，朱男見少女家裡狀況不好，不時對她噓寒問暖、買東西、送小禮物，少女把「大叔」當成她的恩人、情人，去年11月3度與朱男外出時，主動「獻身」發生性關係，少女媽媽察覺異狀提告，桃園地檢署檢察官偵結依與未滿16歲少女性交罪將朱男起訴。

朱男與相差31歲的少女發生性關係，相處已經如同戀人一般，他見少女使用的手機老舊，買了1支新手機相贈，兩人經常以Line對話，少女母親發現女兒行為舉止有異，還有錢買新的手機，查看手機訊息發現這段戀情，雙方在調解過程，少女爸爸得知後一度開口索討數百萬元和解金，雙方協調不成鬧上警局。

朱男坦承是應少女的要求發生3次性關係，少女亦證稱自己是自願的，因少女當時未滿16歲，檢方依與未滿16歲少女性交罪起訴朱男。