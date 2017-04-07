吳春台告李珍妮 為了一張紙吵翻天
［記者張文川／台北報導］國喬石化董事長吳春台，控告名媛李珍妮8年前偽造文書，擅自將他名下的服飾公司價值1000萬元的股權移轉到李珍妮名下；台北地院今開庭辯論，李仍堅稱股權是吳給她的分手費，自認無罪，若判有罪希望判6月以下並緩刑；吳春台也以告訴人身分到庭，他認為李女目無法紀，不同意讓她緩刑，希望法官秉公處理。合案辯結，定4月28日宣判。
李珍妮離開法院時說：「有信心勝訴，一定我勝他敗」，吳春台則不表示意見。
雙方今辯論重點在於一張紙，李珍妮主張98年6月吳春台因另結新歡米凱莉，和她協議分手，簽給她一張「股權無條件轉讓同意書」，把合資開的公司股權，當做給她的分手費，她因為還想挽回感情而未去辦理移轉，直到同年12月吳、米要補辦婚宴，她才知大勢已去，回頭再找同意書已找不到，她才在婚宴當天又準備一份空白的股權轉售書，送去給吳春台補簽；且公司五個專櫃被撤櫃，虧損連連，她沒有獲利，也沒有霸占公司的動機。
吳春台則說，根本沒有98年6月的那張同意書，他整個6月完全找不到李珍妮，她還在6月底寄存證信函給她，要她出面處理；12月補請客當天，他家門房突然收到李女送來的空白股權讓渡書，上頭還附張紙條要他「放棄股權，不然婚禮就會看到我」，但他沒簽字；吳認為李女是為了脫罪，編造6月的同意書，以合理化她的不法行為。
檢察官論告指出，李珍妮珍對於6月那紙同意書的簽訂目的說詞，就有分手費、撫養費、避稅3種版本，公司股東印章用印的時機，李也有內外皆可、只對內布達2種說法，李既說公司股票沒價值，又願意花錢繳證交稅以辦理股權轉移，檢方認李女說詞矛盾不可採信，請法官判處有罪。
吳春台說，服飾公司當時經營得不錯，「李珍妮口說公司虧錢，但她還坐賓士、有司機咧！」吳強調他從未踏進過李珍妮的帝寶豪宅住處，頂多只接送小孩到地下停車場，她認為李珍妮一再編造謊言糾纏他，偽造文書目無法紀，希望法官一罪一罰，秉公處置，不要給她緩刑。
李珍妮最後陳述時說，她自知絕對不是身經百戰沙場老將吳春台的對手，但還是希望法官判她無罪；律師補充，若法官因缺乏98年6月的同意書鐵證而判李有罪，請判她可易科罰金之刑並緩刑。
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