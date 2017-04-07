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衰！喵星人從天而降「撞臉」 女騎士嚇歪撞路人

2017-04-07  19:44

〔記者陳薏云／新北報導〕天降飛貓！新北市中和區一名58歲黃姓女子4日下午6時許，騎機車經過中和區景新街423巷時，突然一隻貓咪從天而降，撲在黃婦臉上，黃婦被貓遮臉看不到路，竟不慎撞到前方的路人，就連承辦的員警看到都直呼:「實在太衰了！」

警方調查，當時黃婦正在返家途中，兩隻貓在屋頂追逐打架，其中一隻突然躍下，撲在黃婦臉上，黃婦一時重心向公寓屋頂跳下，迎面直接黃女臉部，黃女重心向右偏移，機車直接撞上一旁行走的婦人，婦人被撞倒地，所幸只有尾椎疼痛。

警方表示，起初遭撞婦人堅持提告，但經調閱監視器後發現，一切都是貓惹的禍，因此雙方和解，中和警分局交通分隊長許光震呼籲，行車過程中突發事件很多，應時刻保持警覺心，另飼主若帶寵物外出，也應該用繩索牽好，避免寵物隨意亂跑釀禍。

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  • 黃姓騎士被貓撲到臉上（箭頭指處），機車一時失控撞倒路邊行人。（記者陳薏云翻攝）

    黃姓騎士被貓撲到臉上（箭頭指處），機車一時失控撞倒路邊行人。（記者陳薏云翻攝）

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