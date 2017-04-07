里長涉嫌違規險擦撞 與騎士口角出惡言
2017-04-07 20:06
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊里長曾榆期昨晚6時許騎車未戴安全帽，行經裕民街72巷時，與游姓騎士發生行車糾紛，雙方發生口角，游男不滿里長對他飆罵髒話，帶著行車紀錄器到派出所報案，提告公然侮辱，警方也依畫面向里長開罰。曾榆期今天回應，表示當時遭游男嗆「別人的孩子死了都沒關係」激怒，才會情緒失控，針對口出惡言的部分道歉。
曾榆期表示，當時接到里民因漏水發生糾紛的通知，趕著處理里民糾紛，才會未戴安全帽，右轉時與游姓騎士也有保持距離，沒想到會被游男口氣很差的質問「你會不會騎車」、「你要怎樣？」甚至在市區開遠燈，停紅燈時才會回嘴「若有擦撞到，可以叫警察來，口氣不用這麼差」，曾榆期覺得遭游男挑釁，一時光火才口出惡言。
警方表示，從民眾提供的監視器畫面逕行舉發里長確實未戴安全帽及未禮讓直行車先行，另市區開遠燈部分，因畫面未拍攝到車牌號碼，將會調閱附近監視器畫面舉發。而游姓騎士也對里長提出公然侮辱告訴，全案已函送法辦。
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