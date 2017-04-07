網上談援交 渣男假冒警察白嫖遭訴

2017-04-07 19:31

〔記者陳慰慈／新北報導〕40歲梁姓男子與一名成年女子談好援交，但見面後，梁男卻涉嫌假冒警察，聲稱「援交犯法，但一夜情不犯法」，想要白嫖，女子害怕被逮乖乖配合，後察覺有鬼，返回旅館拿沾有梁男精液的衛生紙蒐證提告，新北地檢署今依強制性交罪將梁男起訴。

去年7月，梁男與女子在網路聊天室認識，得知女子缺錢，梁男主動提議性交易，雙方談好以1小時2500元價碼性交易1次，事後兩人相約碰面，在開車載女子至旅館的途中，梁男謊稱是警察，告訴女子援交觸法，但一夜情不違法，要女子交出手機、證件乖乖配合，不然就帶回警局做筆錄，女子信以為真，擔心遭法辦，只好與梁男至旅館性交，事後報警提告。

梁男出庭時否認假冒警察，辯稱因援交價碼談不攏，女子才故意誣陷他，但檢方調查，為避免犯行曝光，梁男性侵得逞後，還刪掉女子手機內與他的援交對話，並打電話給女子電話簿中暱稱「爸比」的友人，聲稱「我是警察，等下要帶她去警局做筆錄」，檢方因此不採信其供詞，今將他起訴。