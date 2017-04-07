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毒咖慕名跑「角頭2」拍攝現場 明星沒看到先被逮

2017-04-07  19:27

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊特勤中隊執行巡邏勤務，行經台北市中山北路與長春路口，見一輛黑色轎車違停路旁，隨機攔查盤檢。30歲曹姓駕駛因身上染有濃烈愷他命燃燒後的獨特臭味，結果被警方在車內排檔桿處，查獲一支內含毒品白色殘渣的吸管，經當場以毒品檢驗包測試呈三級毒品陽性反應，當場被警帶回偵辦。

曹嫌警訊中承認吸食毒品，表示自己從事鐵工，為能舒解壓力、減少疲勞，才會開始接觸三級毒品愷它命。

他供說是得知國片「角頭2」在中山區開拍，5日凌晨時段特別慕名而來，還沒有見到明星，就遭警方查獲毒品，實在掃興。警方全案偵詢後，依毒品罪嫌移送，並追查毒品來源。

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  • 曹姓男子趕來台北市中山區想看明星封街拍戲，自己卻先因持有吸食毒品被逮。（記者劉慶侯翻攝）

    曹姓男子趕來台北市中山區想看明星封街拍戲，自己卻先因持有吸食毒品被逮。（記者劉慶侯翻攝）

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