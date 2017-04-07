低首持槍坐桌前 台南一男子陳屍城隍廟
2017-04-07 20:11
〔即時新聞／綜合報導〕台南市安南區一名城隍廟廟公，今日（7日）下午4點進廟準備打掃時，看見一名男子坐在神桌前動也不動，右手裡有把槍，他趕忙通報轄區台南第三分局員警到場。警方初步研判，子彈從右耳下方進入隨後貫穿左額，應是該名男子舉槍自戕。詳細情況仍待警方偵辦。
事發地點位於安南區青草崙城隍廟，警方從男子身上找到證件，證件所有人是戶籍位於高雄的61歲王姓男子。真正的死因以及案發經過，還需進一步調查。目前警方正在聯繫家屬協助指認該男子身分。
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