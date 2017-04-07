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Q毛萬夜闖動物園 園方已提告 警將約談

2017-04-07  19:27

〔記者邱俊福／台北報導〕饒舌歌手「Q毛萬QMone」日前在影音網站YouTube上傳一段影片名為「我做過最瘋狂的事！！半夜逛動物園！！」，內容為其與2名友人夜翻動物園，甚至拿手電筒照射動物事件，木柵動物園駐警隊長今晚6時許向轄區北市警文山一分局正式報案，指控Q毛萬等3人涉嫌無故侵入他人住宅與建築物，警方受理後近日將會發通知書約談涉案人到案說明。

北市警文山一分局指南派出所獲悉該事件後，今天上午主動聯繫木柵動物園，動物園駐警隊長便先行到派出所備案，並說明對於該行為是否涉及侵入住宅或者野生動物保育法，將由園長研究後，再決定是否正式提告。

直至晚間，駐警隊長出面到派出所正式製作筆錄提告，控告影片中入侵的3人，涉嫌無故侵入他人住宅與建築物，目前警方將會發通知書請相關涉案人到案說明，進一步釐清案情。

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  • 饒舌歌手「Q毛萬QMone」等人夜闖動物園，園方已正式提告，警方受理後近日將會發通知書約談涉案人到案說明。（圖擷自YouTube）

    饒舌歌手「Q毛萬QMone」等人夜闖動物園，園方已正式提告，警方受理後近日將會發通知書約談涉案人到案說明。（圖擷自YouTube）

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