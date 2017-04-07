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草屯緝毒高手升巡官 同事改口叫「單純ㄟ」

2017-04-07  19:38

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯警分局偵查佐陳志偉，去年獲選全國模範警察，昨日則錄取警大警佐班，偵查隊同事改口叫他「單純ㄟ」，乍聽不懂為何被稱「單純」，後來才知因為他結業後就升為巡官，因此改叫「陳巡ㄟ」（陳巡官），而不是「單純」。

擔任警察12年的陳志偉，在草屯警分局偵查隊9年，多年來在重案小隊，在打擊幫派、緝毒屢屢建功，去年獲選為全國模範警察，今年他在公餘認真K書準備考警佐班，果然一舉中的，考上警佐班，將在本月17日到警大受訓4個月，結業就返回南投縣升任巡官。

陳志偉多年來偵辦毒品、強盜案，目睹吸毒者因毒品傾家蕩產、家破人亡，也看到老父親拿著自殺身亡兒子的遺書，拜託警方照遺書所留的訊息，幫忙抓到藥頭，他說，毒品害人甚深，考上警佐班再進修，多充實專業知識和技能，未來希望也能在緝毒案上再貢獻力量。

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  • 縣議員簡賜勝（右）贈禮物給考上警佐班的陳志偉（中），分局長婁自強（左）也鼓勵他進修後，回來貢獻長才。（記者陳鳳麗攝）

    縣議員簡賜勝（右）贈禮物給考上警佐班的陳志偉（中），分局長婁自強（左）也鼓勵他進修後，回來貢獻長才。（記者陳鳳麗攝）

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