嘉義布袋外海客船擱淺進水 數百人受困

往返於嘉義布袋與澎湖之間的「凱旋3號」客船，目前擱淺在嘉義布袋外海約8海浬。（資料照，記者劉禹慶攝）

2017-04-07 18:59

首次上稿 18:59

更新時間 19:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕目前往返於嘉義布袋與澎湖之間的「凱旋3號」客船，擱淺在嘉義布袋外海約8海浬，因為船艙進水，目前岸巡已搶救140多人，船上約3百多人，還在搶救中，尚未傳出有人員傷亡。