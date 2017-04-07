男子卡到陰？ 步行離家10多公里被尋獲

2017-04-07 18:00

［記者謝武雄／桃園報導］家住桃園市大園區的鄒姓男子，昨天離家後，今天清晨走到蘆竹區大竹路橋徘徊，前後步行10多公里，警員發現鄒姓男子時，他已經胡言亂語、精神異常，家屬到場後表示，鄒姓男子兩天前與朋友喝酒後就精神異常，懷疑是卡到陰，會帶他到廟裡拜拜，希望早日恢復正常。

鄒姓男子家屬表示，鄒姓男子平常言行舉止正常，也有穩定工作，前幾天與朋友喝酒後，隔日開始胡言亂語、神情舉止變得很奇怪，兩天前離家後就不知去向，家人懷疑是中邪、卡到陰，會帶他到廟裡拜拜。

桃園市警局蘆竹分局警員林顯哲、林品妤，今天凌晨1點多在大竹路橋巡邏時，發現鄒姓男子在橋上徘迴，兩位員警上前關心，發現鄒姓男子詞不達意，精神狀態異常，透過警用、戶役政關聯系統查詢後，才查出鄒姓男子昨天離家後就不知去向，由於他住在大園區圳頭里，算一算，他至少漫無目的的步行了10多公里，也讓警方昨舌不已。