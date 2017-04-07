男子卡到陰？ 步行離家10多公里被尋獲
2017-04-07 18:00
［記者謝武雄／桃園報導］家住桃園市大園區的鄒姓男子，昨天離家後，今天清晨走到蘆竹區大竹路橋徘徊，前後步行10多公里，警員發現鄒姓男子時，他已經胡言亂語、精神異常，家屬到場後表示，鄒姓男子兩天前與朋友喝酒後就精神異常，懷疑是卡到陰，會帶他到廟裡拜拜，希望早日恢復正常。
鄒姓男子家屬表示，鄒姓男子平常言行舉止正常，也有穩定工作，前幾天與朋友喝酒後，隔日開始胡言亂語、神情舉止變得很奇怪，兩天前離家後就不知去向，家人懷疑是中邪、卡到陰，會帶他到廟裡拜拜。
桃園市警局蘆竹分局警員林顯哲、林品妤，今天凌晨1點多在大竹路橋巡邏時，發現鄒姓男子在橋上徘迴，兩位員警上前關心，發現鄒姓男子詞不達意，精神狀態異常，透過警用、戶役政關聯系統查詢後，才查出鄒姓男子昨天離家後就不知去向，由於他住在大園區圳頭里，算一算，他至少漫無目的的步行了10多公里，也讓警方昨舌不已。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 南機場夜市旁公寓大火 疏散200多人、8人送醫
- 南機場夜市旁公寓清晨大火 8人送醫
- 「倒栽蔥」索保護費才交保 暴力集團首腦販毒被逮
- 餵養流浪貓爆爭執 7旬老翁被推倒不治
- 通緝男帶妻抱子逃亡11月 栽在兒子的哭聲
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 圖多》柯文哲跑步仆街了 自嘲「跑道品質好」
- 柯P跌倒照片瘋傳 網友暴動修圖
- 北部流行音樂中心拚完工 聘五月天演唱會導演當主任
- 右手前臂工傷意外截肢 翁智勇花10個月重返職場
- 沙堆比堤高 保吉里養殖專區憂堵水門
- 翹臀珍曾揚言不嫁 現因「他」破功
- 彰中行動閱讀 日本踏查爭取台灣雕塑之父作品返鄉
- 台北輸上海？ 柯文哲：台北國民素質比較高
- 台股開盤下跌4.82點 報9892.98點
- MLB》從2份爛約學到教訓 洋基不加碼續留田中將大
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- （影音）毛加恩轉戰房產更有型 百萬名錶不是夢
- 黃崇仁︰DRAM明年缺口更大
- 微弱華南水氣影響中！下週二晚間起注意雷雨
- 面板雙虎首季淡季不淡 群創營收年增幅達52.5％
- 小檔案：宜蘭嚴選
- MLB》前NFL巨星提博 小聯盟首戰首打席就開轟（影音）
- 美發射飛彈砲轟敘國 蔡英文召開臨時會議
- 9成民眾挺人民參審 司法院：等國是會議做出共識
- 川習會若僵局 經部將輔台商回流或赴美
- 自由廣場》上海看不到的四川少年
- 基特可能變殷仔新老闆
- 嘴唇突冒黑斑點 當心瘜肉轉成癌
- 泰豐火災82％和解 賠民眾279萬
- 深夜送別老大 周慧敏痛失毛小孩
- 王子稍息過後 不想再合作曾之喬
- 今日MLB戰績
- 鬼鬼治裝費敢花不敢想 鬼遮眼款全進回收箱
- IKEA競技場 怪傑設計師不設限
- 試跑田徑場「仆街」 柯：跑道不錯有彈性
- 《母親節前哨戰特刊》變好命 頂級保養6折起
- 經部︰打造智慧機械產業 揮軍新南向
- 居住公平 社大︰打破區域界限
- 中市東山路地下道填平工程 市府將會勘辦說明會
- 台東創世公益園遊券 兩週只賣出一成
- 美媒︰薛瑞福將任國防部次長
- 竹東賞鳥新樂園 生態公園河岸白鷺鷥好棲地
- 核二裝載池確定改建 可望供電三年
- 川習會登場前 歐洲股市漲多跌少
- 休眠基金會 將可命令解散
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：男子卡到陰？ 步行離家10多公里被尋獲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分