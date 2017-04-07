都是毒品惹的禍 密集恐懼症慎入！
2017-04-07 17:54
〔記者王捷／台南報導〕有吸食海洛因及安非他命習慣的成姓男子，吸食海洛因時習慣摻水後靜脈注射，造成雙手千瘡百孔，渾身還有腐臭味，4月2日他乘坐朋友機車經過南區，警方發現他的雙手有多個腐爛針孔，直覺他有吸毒，雖然經查成男身上沒有毒品，但有竊盜、過失傷害通緝，訊後將他送往地檢歸案，警方今日指出，目前正追查成男的毒品上游。
40多歲的成男有多項毒品、竊盜前科，自稱吸食海洛因已有20多年歷史，習慣以俗稱「走水路」的方式，將海洛因注射到身體內。
有緝毒經驗的警員透露，通常注射海洛因的毒蟲，都先打雙手臂的靜脈，不久血管都會萎縮，就換成大腿、胯下，有些吸食海洛因者，注射到身上的靜脈都萎縮後，毒癮一來硬是注射毒品，久了以後手臂上的針孔就會腐爛，變成如成男這副模樣，如果還有腐臭味，可能連胯下也跟手臂一樣。
成男被逮後，警員看他一雙爛手，勸他不要吸毒，但他哽咽說，看自己變成這樣也想戒毒，但毒癮一來意志力不夠堅強，有錢就買毒、沒錢就偷，讓他前科累累。
由於警方在成男身上未發現毒品，加上偵訊時，警方詢問成男為何要到南區時，成男言詞閃爍聲稱要來找朋友，因此警方研判，成男的毒品上游可能窩藏在南區，目前正透過成男的人際關係及通訊紀錄，調查毒品來源。
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