「D2惡魔蛋糕」跳票 負責人疑掏空公司落跑

2017-04-07 17:47

〔記者周敏鴻／桃園報導〕以香蕉巧克力蛋糕從網路竄紅的「D2惡魔蛋糕」，塗姓負責人開給原物料供應商的800萬元支票，5日跳票，今天塗姓負責人打電話通知幹部休息，之後就失聯，投資人研判，塗姓負責人可能掏空公司，跳票致東窗事發，已經跑路了。

許多廠商今天得知消息後，也趕到「D2惡魔蛋糕」位於桃園市平鎮區的總公司，但根本沒人能聯絡上負責人，有上班的員工也很錯愕：「如果老闆真的落跑了，10日領不到薪水，他們該怎麼辦？」

投資人也受害，他們抱怨，多項人事規定改變後，公司120多位員工的月薪，從200多萬元增加到420萬元，塗姓負責人雖曾對投資人表達壓力大，但全台22家分店，直營14家、加盟8家，塗姓負責人一直營造生意極佳的假象，吸引新的投資人加入或讓舊有投資人不斷加碼增資。

投資人說，公司跳票後，才讓經營早已發生問題的事實曝光，他們調查，塗姓負責人更以公司名義，向民間借貸高利息的1700多萬元，為了解決周轉不靈的問題，反而拖累公司財務，導致如今面臨惡性倒閉的結果。