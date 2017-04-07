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獨家》假澳商「旅遊投資」詐財 4大方案曝光

2017-04-07  17:15

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署接獲檢舉，指「完美生活旅遊」佯裝為澳洲外商公司，於104年11月至今年1月間，打著「旅遊投資方案」於大台北地區召開說明會，吸金約2億元；北檢今指揮調查局新北市調查處搜索該公司等4處，以犯罪嫌疑人身分約談王姓講師，另傳喚4名投資者作證，並全力追緝在逃張姓負責人，全案朝違反《銀行法》方向偵辦。

檢調調查，完美生活旅遊的投資金額均以澳幣計算，投資方案分為「完美1000」、「完美5000」、「完美10000」、「完美30000」4種，投資者掏錢後，每月即可依不同方案分別獲取8%、10%、12%、16%回饋，其中一半是現金回饋，另一半則是積分回饋，積分累積到一定金額，即可前往與公司簽約的度假村免費旅遊。

換言之，如投資1000澳幣，每月可回饋40元，以及40元積分，如投資30000澳幣，每月可回饋2400元，以及2400元的積分。

此外，該公司針對旗下業務招攬新會員，也提供不同比例的獎勵金，如投資者選擇「完美1000」、「完美5000」方案，業務可獲得5%推薦金，獎勵上限200%；如投資者選擇「完美10000」、「完美30000」方案，業務可賺取8%推薦金，獎勵上限300%，會員有效期為1年。

檢調追查，完美生活旅遊在1年多的時間內，於大台北地區租用辦公室，並聘請講師招攬投資者，剛開始投資者確實有拿到錢，讓不少人紛紛再加碼掏錢，但隨著投資金額越來越高，公司卻藉故推延欠款，旗下會員也從沒參與過公司的免費旅遊，後續投資也都血本無歸，憤而向檢調提出檢舉。

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  • 完美生活旅遊對外宣稱的投資4大方案。（記者謝君臨翻攝網路）

    完美生活旅遊對外宣稱的投資4大方案。（記者謝君臨翻攝網路）

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