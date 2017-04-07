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連續縱火還砸車洩憤 莽男7罪起訴

2017-04-07  17:28

［記者黃捷／台北報導］台北市北投區2月3日凌晨陸續發生6起火警，所幸未造成人員傷亡，縱火的劉姓男子當天中午在父親帶領下投案，晚間遭裁定收押。檢警追查另發現，劉男1月間還2度砸車洩憤，士林地檢署今依公共危險、毀損共7罪將他起訴。

因劉男（21歲）有毒品等多項前科，檢警起初懷疑是毒品引起的糾紛，但追查發現，劉男其實是因細故與父親起爭執，才氣得四處縱火；劉父當時也為兒子說情，表示兒子因毒品糾紛遭人圍毆，頭殼存有鐵片，才導致他情緒易怒不受控。

起訴指出，自當天凌晨3點半起2個小時內，共計6個地點發生火警，分別是尊賢街245巷、吉利街、立農公園天橋、自強街31巷公寓、致遠一路及西安街一段165巷，總計11處起火點。

北市消防局勘驗各火警現場，發現起火點附近都是資源回收或機車車廂內雜物，均無電器擺放及電源經過，排除電氣因素起火可能，研判是人為縱火，警方獲悉後立刻調閱監視器逮人。

檢警另查出，劉男與友人1月間發生糾紛，分別於7日、30日晚間，持路邊磚塊猛砸無辜車輛洩憤，士林地檢署認為劉男縱火、砸車行為犯意各別，因此依公共危險、毀損共7罪起訴，建請法官分論併罰。

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  • 22歳劉姓男子尋仇未果，竟憤而縱火洩憤。（資料照，記者陳恩惠攝）

    22歳劉姓男子尋仇未果，竟憤而縱火洩憤。（資料照，記者陳恩惠攝）

  • 22歳劉姓男子，連續犯下多起縱火案。（資料照，記者陳恩惠翻攝）

    22歳劉姓男子，連續犯下多起縱火案。（資料照，記者陳恩惠翻攝）

  • 日前北投連續多起火警圖。（資料照，圖由消防局提供）

    日前北投連續多起火警圖。（資料照，圖由消防局提供）

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相關關鍵字： 公共危險 北投 毀損 縱火
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