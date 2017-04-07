性愛影片女主角做8大 讓渣男少賠一個0
2017-04-07 18:09
〔記者王捷／台南報導〕8年前，年約28歲的胡姓男子與未滿17歲的小妤交往，當時胡男建議拍性愛影片留念，沒想到胡男疑為報復分手，將性愛影片上傳臉書，在酒店上班的小妤知道後，對胡男提告民事侵權行為，要胡男賠償200萬元，但法官認為，小妤在八大行業月收入破10萬，胡男收入低於5萬，所以認為小妤只能要求胡男陪20萬，超過20萬元一律駁回。
胡男在8年前與小超過10歲的小妤交往時，為了增加情趣，建議小妤拍攝性愛影片，小妤害羞同意，影片內容有小妤的胸部、性器官，還有小妤替胡男口交的畫面，經過剪接後，胡男存放在電腦裡，但一直到兩人交往一年分手後，性愛影片仍沒有被刪除。
成年後，小妤在朋友介紹下到酒店上班，2年前小妤的朋友在臉書上看到一段性愛影片瘋傳，雖然影片女主角看起來很青澀，卻神似小妤，立即要小妤確認，小妤一看到性愛影片當場崩潰，氣得打電話飆罵胡男，好一陣子要依靠安眠藥才能入睡。
小妤並一狀告上民事庭，不過胡男也覺得很委屈，宣稱分手後就把性愛影片刪了，當時存放影片的桌上型電腦，也在多年前搬家時丟棄了，如果真的要報復小妤，怎麼會事隔多年才將影片上傳到臉書？
不過法官認為，胡男明知道小妤當時未滿18歲，身心發展未健全，卻要求小妤配合拍攝性愛影片已經不妥，拍完影片又沒有盡責保護不外流，因此認為胡男對小妤有侵權，不過考慮到兩人身分地位與經濟狀況，胡男在火鍋店工作，薪水不到5萬，小妤月收卻有20萬，因此判胡男陪20萬給小妤，如果超過20萬元一律駁回。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 南機場夜市旁公寓大火 疏散200多人、8人送醫
- 南機場夜市旁公寓清晨大火 8人送醫
- 「倒栽蔥」索保護費才交保 暴力集團首腦販毒被逮
- 餵養流浪貓爆爭執 7旬老翁被推倒不治
- 通緝男帶妻抱子逃亡11月 栽在兒子的哭聲
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 圖多》柯文哲跑步仆街了 自嘲「跑道品質好」
- 柯P跌倒照片瘋傳 網友暴動修圖
- 北部流行音樂中心拚完工 聘五月天演唱會導演當主任
- 右手前臂工傷意外截肢 翁智勇花10個月重返職場
- 沙堆比堤高 保吉里養殖專區憂堵水門
- 翹臀珍曾揚言不嫁 現因「他」破功
- 彰中行動閱讀 日本踏查爭取台灣雕塑之父作品返鄉
- 台北輸上海？ 柯文哲：台北國民素質比較高
- 台股開盤下跌4.82點 報9892.98點
- MLB》從2份爛約學到教訓 洋基不加碼續留田中將大
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- （影音）毛加恩轉戰房產更有型 百萬名錶不是夢
- 黃崇仁︰DRAM明年缺口更大
- 微弱華南水氣影響中！下週二晚間起注意雷雨
- 面板雙虎首季淡季不淡 群創營收年增幅達52.5％
- 小檔案：宜蘭嚴選
- MLB》前NFL巨星提博 小聯盟首戰首打席就開轟（影音）
- 美發射飛彈砲轟敘國 蔡英文召開臨時會議
- 9成民眾挺人民參審 司法院：等國是會議做出共識
- 川習會若僵局 經部將輔台商回流或赴美
- 自由廣場》上海看不到的四川少年
- 基特可能變殷仔新老闆
- 嘴唇突冒黑斑點 當心瘜肉轉成癌
- 泰豐火災82％和解 賠民眾279萬
- 深夜送別老大 周慧敏痛失毛小孩
- 王子稍息過後 不想再合作曾之喬
- 今日MLB戰績
- 鬼鬼治裝費敢花不敢想 鬼遮眼款全進回收箱
- IKEA競技場 怪傑設計師不設限
- 試跑田徑場「仆街」 柯：跑道不錯有彈性
- 《母親節前哨戰特刊》變好命 頂級保養6折起
- 經部︰打造智慧機械產業 揮軍新南向
- 居住公平 社大︰打破區域界限
- 中市東山路地下道填平工程 市府將會勘辦說明會
- 台東創世公益園遊券 兩週只賣出一成
- 美媒︰薛瑞福將任國防部次長
- 竹東賞鳥新樂園 生態公園河岸白鷺鷥好棲地
- 核二裝載池確定改建 可望供電三年
- 川習會登場前 歐洲股市漲多跌少
- 休眠基金會 將可命令解散
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：性愛影片女主角做8大 讓渣男少賠一個0
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分