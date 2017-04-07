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性愛影片女主角做8大 讓渣男少賠一個0

2017-04-07  18:09

〔記者王捷／台南報導〕8年前，年約28歲的胡姓男子與未滿17歲的小妤交往，當時胡男建議拍性愛影片留念，沒想到胡男疑為報復分手，將性愛影片上傳臉書，在酒店上班的小妤知道後，對胡男提告民事侵權行為，要胡男賠償200萬元，但法官認為，小妤在八大行業月收入破10萬，胡男收入低於5萬，所以認為小妤只能要求胡男陪20萬，超過20萬元一律駁回。

胡男在8年前與小超過10歲的小妤交往時，為了增加情趣，建議小妤拍攝性愛影片，小妤害羞同意，影片內容有小妤的胸部、性器官，還有小妤替胡男口交的畫面，經過剪接後，胡男存放在電腦裡，但一直到兩人交往一年分手後，性愛影片仍沒有被刪除。

成年後，小妤在朋友介紹下到酒店上班，2年前小妤的朋友在臉書上看到一段性愛影片瘋傳，雖然影片女主角看起來很青澀，卻神似小妤，立即要小妤確認，小妤一看到性愛影片當場崩潰，氣得打電話飆罵胡男，好一陣子要依靠安眠藥才能入睡。

小妤並一狀告上民事庭，不過胡男也覺得很委屈，宣稱分手後就把性愛影片刪了，當時存放影片的桌上型電腦，也在多年前搬家時丟棄了，如果真的要報復小妤，怎麼會事隔多年才將影片上傳到臉書？

不過法官認為，胡男明知道小妤當時未滿18歲，身心發展未健全，卻要求小妤配合拍攝性愛影片已經不妥，拍完影片又沒有盡責保護不外流，因此認為胡男對小妤有侵權，不過考慮到兩人身分地位與經濟狀況，胡男在火鍋店工作，薪水不到5萬，小妤月收卻有20萬，因此判胡男陪20萬給小妤，如果超過20萬元一律駁回。

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  • 胡姓男子28歲時與未滿17歲的少女交往，8年後少女變成酒家女，卻發現當年拍攝的性愛影片在網路瘋傳，女子氣憤提告，但因兩人收入相差太多，求償金額大縮水。（情境照）

    胡姓男子28歲時與未滿17歲的少女交往，8年後少女變成酒家女，卻發現當年拍攝的性愛影片在網路瘋傳，女子氣憤提告，但因兩人收入相差太多，求償金額大縮水。（情境照）

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