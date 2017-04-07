男裝闊買機車 借完2000人間蒸發

2017-04-07 17:10

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和區一名蘇姓機車店員，昨上午10時許，才剛開門，就有一位40餘歲的男子騎車進店內，劈頭就說自己要買新車，並填寫訂購資料，事後卻突然說「我把舊車留這給你回收，先借我2000元，我回家拿個證件」，蘇員不疑有他借出錢後，男子卻再也沒回來，事後才發現男子填寫的資料手機都是假的，留下來的車也是別人的，蘇男才驚覺遭騙，立刻報警處理。

蘇員將被騙過程PO上網：「他說舊車留下給我回收，明天交新車給他，要回家拿證件來，離開前跟我借了2000塊，後來要打電話跟他確認車色，手機是空號，剛剛跟他相談甚歡的鄰居也說不認識」，並表示後來才發現男子留的名字、身分證、電話都是假的，直呼「2000元不知道要換幾罐機油才回的來。」

警方調查，該名嫌犯姓莊，並非他填寫資料時的「魏宏偉」。莊嫌有多項竊盜、強盜及詐欺等前科，已在各地以相同手法行騙多時，將約談莊嫌到案釐清。