「酒精混香料」充釀造、蒸餾 檢警查扣5萬多瓶混摻酒

檢警查獲進口商進口大量酒精，低價賣給製酒公司，混和香料製成各式酒品。（記者鄭淑婷翻攝）

2017-04-07 17:14

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市龜山警分局接獲線報，高雄市大寮區有進口商進口大量酒精，並規避繳納食用酒精關稅、菸酒稅，低價販售給4家製酒公司，混和各種香料後製成高粱酒、米酒、葡萄酒、威士忌等酒品，販售到特定地區的超市、賣場，警方在花蓮某超市買了4瓶酒送驗，確認酒品均非自然蒸餾、釀造，報請高雄地檢署檢察官指揮搜索，共查扣5萬3144瓶、2萬8951公升成品及不明酒液120噸、香料。

檢警估計，高姓進口商進口大量酒精並規避應繳的關稅、菸酒稅，再將酒精低價賣給高雄、新竹、彰化、台中4家合法製酒公司，摻入香料後製成各式酒類販售，估計少繳的關稅、菸酒稅超過億元。

高雄地檢署檢察官指揮刑事局、龜山警分局等單位，搜索進口商、製酒公司及通路商等13個處所並傳喚相關人士，其中高姓進口商複訊後被諭知10萬元交保，檢警表示，民眾購買酒類產品之前，務必看清處來源及標示，不要貪圖低價酒品。