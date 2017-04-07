愛花成痴？淡水偷花賊連9偷 只為裝飾陽台

新北市淡水出現偷花賊，連續偷22盆花擺在自家陽台。（記者王宣晴翻攝）

2017-04-07 16:57

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名36歲的尤姓男子愛花成痴，日前見附近鄰居將蘭花、多肉植物種得很好，竟趁夜深人靜，偷走22盆花卉，帶回家擺放陽台觀賞，被害店家隔日開店時見門口7盆蘭花遭竊，心疼報案，警方報案後發現共有4名被害人，調閱監視器後逮捕尤男，救回遭竊的花卉。

警方調查，尤男並無前科，在家種了不少花草，從2月中開始連續行竊9次，偷走4名鄰居22盆花，警方獲報後透過監視器鎖定尤男，登門查訪後發現偷來的花卉就擺放在陽台，尤男也坦承犯案，警方訊後將他依竊盜罪嫌送辦。

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