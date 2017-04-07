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一張小鮮肉大頭照 騙走熟女20萬

2017-04-07  16:44

〔記者何宗翰／台中報導〕46歲張姓詐欺慣犯去年七月在網上認識33歲張姓熟女，自稱「Bruce」，還用了一張「小鮮肉」帥照當顯圖，迅速擄獲感情空窗的熟女芳心，互稱老公老婆，8個月來從未見面，卻騙走張女20多萬元；家人察覺報警，張女才知道小鮮肉竟是中年大叔，顯圖是韓星張東健，完全不敢置信。

警方調查，張嫌有詐欺前科，在網路上自稱是保健食品的電話行銷人員，見張女單純可欺、感情空窗已久，假意要和張女交往，兩人以老公老婆相稱，用業績不佳快沒工作、罹患肝病及生活困頓、父親去世需錢花用等藉口，向張女要錢，還裝作是Bruce友人找張女拿錢。

張女前後匯款20多次、面交5次，被騙了20多萬元，最後因身上沒錢，又同情Bruce，只好轉而向家人要錢，家人得知始末發覺可能被詐騙，才報警處理。太平警分局新平派出所副所長黃晧展、巡佐王振偉6日接獲報案後，要張女下午5點約Bruce面交，在中山路超商前埋伏，當場逮捕張姓男子。

警方表示，張男已婚且外表為禿頭中年大叔，完全和「小鮮肉」扯不上邊，當張女知道替Bruce拿錢的友人就是Bruce本人時，相當難過，也無奈自己不認識韓星張東健，警詢後將張嫌依詐欺罪嫌移送。

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  • 張嫌用韓星張東健的照片作為顯圖。（記者何宗翰翻攝）

    張嫌用韓星張東健的照片作為顯圖。（記者何宗翰翻攝）

  • 張嫌在超商落網，外表為禿頭中年大叔。（記者何宗翰翻攝）

    張嫌在超商落網，外表為禿頭中年大叔。（記者何宗翰翻攝）

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