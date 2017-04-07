討債集團手段兇殘 女遭刑求全身傷還慘淪性奴
2017-04-07 17:04
〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣新城警分局員警去年11月中旬巡邏時，發現1部機車十分可疑，攔查後發現後座女子全身瘀傷、露出驚恐神情，經協助女子送醫後深入調查發現，女子因積欠債務，遭討債集團盯上，她遭囚禁、施虐淪為性奴近1個月，警方組專案追查4個月後，昨天逮捕綽號「一筒」的林姓主嫌及近20名黨羽，今天依組織犯罪條例、毒品、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由、妨害性自主、殺人未遂、傷害等罪嫌移送偵辦。
新城警分局表示，警方經深入追查後發現，游女積欠他人債務約18萬元，林嫌獲悉後，透過親戚關係搭上游女，好心表示可以代為處理所積欠債務，事後卻要求支付60萬元酬金，游女表示付不出來，隨即被林嫌手下擄走，遭囚禁近1個月，每天遭受毆打、餵毒，還疑似遭到性侵害。
新城警分局偵查隊長張益新指出，經專案小組秘密查訪，得知這個集團擁槍自重，操縱近20人成立暴力討債集團，林嫌以餵給毒品方式控制成員，並打著「台北天道盟新太陽會」旗號。
游女中途被警方救出後，以林嫌為首的集團成員仍不知收斂，持續在地方上交易毒品，並透過毒品網絡，續以「代喬債務」方式暴力犯罪，甚至有公開強押被害人向親戚借錢、變賣土地等行為。
經查對游女的刑求工具，包括圓鍬、鋤頭、鐵鎚、老虎鉗、電擊棒、三節棍、毒品安非他命等，幫眾輪流看守被害人，拘禁地點不定時變換，手段相當殘忍。
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