扯！ 酒駕逆向撞死高中生 運將穿紅衣去靈堂

2017-04-07 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕計程車駕駛蘇宏銘涉嫌於3月30日早晨，在花蓮市仁本橋往國福大橋方向的防汛道路上，酒駕又逆向撞死了就讀花蓮體育高中二年級、擔任學校輕艇選手的黃姓男學生。蘇男在黃姓高中生告別式的前一天，竟然身穿鮮豔的紅色衣服前去靈堂祭拜！

綜合媒體報導，黃姓學生的家屬於4月4日舉行告別式，蘇宏銘則在前一天來殯儀館想要祭拜死者，但家屬一看到蘇男全都傻眼，原來他不僅穿著大紅色的上衣，脖子上還繫有紅繩。死者表哥見狀上前質問「撞死人穿這樣對嗎？」此時蘇男竟猛嗆「你那隻眼睛看見我撞他？」

黃姓學生的養母聞言後，氣得直說撞死人卻穿紅衣祭拜，「有懺悔嗎？」現場家屬們看到蘇男的穿著和不屑的表情，也都義憤填膺地想揍他，不過後來都忍下來，希望運將能夠回去換衣服，蘇男最後也返家更換穿著才回來靈堂祭拜。

報導中指出，民俗專家透露，紅色是驅鬼的象徵，所以穿著紅衣祭拜，對死者相當不敬。而且台灣葬禮中不會有紅色出現，除非遇到五代同堂且死者高齡過世的情況。

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