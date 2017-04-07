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誆「旅遊投資」詐2億 檢搜索完美生活公司

2017-04-07  16:32

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署接獲檢舉，指「完美生活公司」（Perfect Life Group Limited）佯裝為澳洲外商公司，於104年11月至今年1月間，打著「旅遊投資方案」於大台北地區召開說明會，吸金2億元；北檢今指揮調查局新北市調查處搜索該公司等4處，以犯罪嫌疑人身分約談王姓講師，另傳喚4名投資者作證，並全力追緝在逃張姓負責人，全案朝違反《銀行法》方向偵辦。

檢調調查，完美生活公司的投資金額均以「澳幣」計算，對外宣稱投資者可選擇每單位1000元至30000元澳幣進行投資，每月可獲得16%回饋，其中8%是現金回饋，8%是積分回饋。換言之，如投資30000元，每月可回饋2400元現金，以及2400元的積分，積分累積到一定金額，即可前往與公司簽約的國際度假村免費旅遊。

此外，旗下業務招攬投資新會員，還可獲得5%推薦金，再依投資金額發給對碰獎金等，讓不少投資者趨之若鶩，一開始投資者確實有拿到錢，但越掏越多錢之後，卻從來沒有參與過公司的免費旅遊，後續投資也都血本無歸，憤而向檢調檢舉。

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  • 台北地檢署接獲檢舉，指「完美生活公司」佯裝為澳洲外商公司，於104年11月至今年1月間，打著「旅遊投資方案」於大台北地區召開說明會，吸金2億元。（資料照，記者錢利忠攝）

    台北地檢署接獲檢舉，指「完美生活公司」佯裝為澳洲外商公司，於104年11月至今年1月間，打著「旅遊投資方案」於大台北地區召開說明會，吸金2億元。（資料照，記者錢利忠攝）

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相關關鍵字： 北檢 吸金 完美生活 旅遊 銀行法
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