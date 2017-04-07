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台鐵北湖車站約87公里處 1女遭火車撞不治

2017-04-07  16:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台鐵湖口火車站站方今天下午3點半向警消報案，北湖車站往湖口車站方向軌道約87公里處，一名女子遭火車撞擊後，拖行約200公尺，屍首分離，當場已無生命徵象。由鐵路警察正在釐清事故發生原因。列車目前以西線單線行車。

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  • 台鐵北湖車站附近軌道約87公里處，今天下午發生一名女子遭火車撞斃，鐵路警察正在釐清事故原因。（記者廖雪茹攝）

    台鐵北湖車站附近軌道約87公里處，今天下午發生一名女子遭火車撞斃，鐵路警察正在釐清事故原因。（記者廖雪茹攝）

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