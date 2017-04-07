擋土牆崩塌壓死2工人 地主涉疏失遭訴
2017-04-07 16:38
〔記者陳慰慈／新北報導〕去年6月17日下午5時許，新北市三峽區下起大雨，3名工人開貨車途經紫薇路產業道路時，遭施工中的擋土牆混凝土塊擊中，造成2死1傷，新北地檢署今依過失致死、業務過失致死罪嫌，起訴陳姓地主及施作擋土牆工程的鄭姓挖土機司機。
陳姓地主欲在購買的紫薇路產業道路土地，搭建雞舍，去年3月以10萬元報酬，聘請鄭姓工人駕駛挖土機進行整地及堆疊水泥塊施作擋土牆工程，去年4月鄭姓挖土機駕駛，以簡易回填土及單體水泥塊堆疊施作擋土牆，不料去年6月17日，因當日大雨沖刷致土質鬆軟，擋土牆崩塌，3名工人開貨車行經此處，車頂被從天而降的水泥塊壓住，造成車上2死1傷，2名死者家屬因此對陳姓地主、鄭姓挖土機司機提告。
檢方認為，陳、鄭男明知為防止土石崩塌，應先交由專業土木工程技師規劃設計及監造，確認工區地質狀況後再施作擋土牆工程，認定2人疏失，今將2人起訴，而另1名傷者去年底至地檢署提告，檢方另案偵辦中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 南機場夜市旁公寓大火 疏散200多人、8人送醫
- 南機場夜市旁公寓清晨大火 8人送醫
- 360公里外相機失主 暖警憑一張照找到
- 獨家》假澳商「旅遊投資」詐財 4大方案曝光
- 舊愛上門吵毒品不純 新歡製毒曝光落跑
網友回應
熱門新聞
- 圖多》柯文哲跑步仆街了 自嘲「跑道品質好」
- 柯P跌倒照片瘋傳 網友暴動修圖
- 劉詩詩新造型曝光 俏麗短髮根本學生妹
- 言論自由日追思鄭南榕 蔡英文：台灣人就是民主自由人
- 年改草案今付委 朝野攻防掀序幕
- 印度猴群中發現8歲女孩 用四肢走路不會說話
- 賴清德下一步？ 綠營大老：他想走自己的路
- 捷運黃線 高鐵局一個月內完成審查
- MLB》陽光太刺眼 哈波秀「No-Look」神接殺（影音）
- MLB》從2份爛約學到教訓 洋基不加碼續留田中將大
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- 好犀利！ 張靜涵擁8證照 奪科大繁星餐旅群榜首
- 威潤3月營收月增3.73％
- 桐花婚禮加碼16對 限苗縣民報名
- 今日MLB戰績
- 扯一例一休 私立幼兒園8月想漲
- 9歲兒牽癌母 樂當「導盲犬」6年
- 春風年少追債走歹路 曾被槍押著走
- 黑道背景屢遭提 春風支吾沉痛說...
- 休眠基金會 將可命令解散
- 《母親節前哨戰特刊》變好命 頂級保養6折起
- 台幣重貶1.79角 創近3週新低
- 全力拚經濟 林全核定前瞻基建計劃
- 自由開講》總統、駐外代表行使特權不該被尊重嗎？
- 踩進田還偷拔 彩芋季籲遊客自制
- E奶S腰不夠看 林明禎改組女團
- 踢館踢爆綠衫軍 騎士東部獨霸
- 郭子乾被罵「不上進」 500元全裸戲熬成模仿天王
- 蔡英文二哥 已出清浩鼎持股
- 嘉義豐山支線崩塌路斷 將蓋溪底便道
- 故事》被視為三大陋習之一的女子纏足，其實能促使陰陽調和？
- 全球吸菸人數比例下滑 25年來致死率卻成長近5％
- 巴農遭踢出國安會議 疑因內鬥
- 【感覺紀事簿】天亮之前在骨標室裡
- 醫病》8旬翁支氣管有腫瘤？ 竟是菜渣惹禍
- NBA Live》林書豪轟本季新高 籃網107：115魔術（影音）
- 三大法人賣超46億 外資賣超44億
- 大谷改扛第2棒 監督變招
- 高雄「螢光夜跑」明傍晚登場 部分路段交管易塞
- 言論自由日 陳菊追思鄭南榕、想起獲釋那一刻...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：擋土牆崩塌壓死2工人 地主涉疏失遭訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分