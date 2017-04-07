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擋土牆崩塌壓死2工人 地主涉疏失遭訴

2017-04-07  16:38

〔記者陳慰慈／新北報導〕去年6月17日下午5時許，新北市三峽區下起大雨，3名工人開貨車途經紫薇路產業道路時，遭施工中的擋土牆混凝土塊擊中，造成2死1傷，新北地檢署今依過失致死、業務過失致死罪嫌，起訴陳姓地主及施作擋土牆工程的鄭姓挖土機司機。

陳姓地主欲在購買的紫薇路產業道路土地，搭建雞舍，去年3月以10萬元報酬，聘請鄭姓工人駕駛挖土機進行整地及堆疊水泥塊施作擋土牆工程，去年4月鄭姓挖土機駕駛，以簡易回填土及單體水泥塊堆疊施作擋土牆，不料去年6月17日，因當日大雨沖刷致土質鬆軟，擋土牆崩塌，3名工人開貨車行經此處，車頂被從天而降的水泥塊壓住，造成車上2死1傷，2名死者家屬因此對陳姓地主、鄭姓挖土機司機提告。

檢方認為，陳、鄭男明知為防止土石崩塌，應先交由專業土木工程技師規劃設計及監造，確認工區地質狀況後再施作擋土牆工程，認定2人疏失，今將2人起訴，而另1名傷者去年底至地檢署提告，檢方另案偵辦中。

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  • 去年6月17日下午5時許，新北市三峽區下起大雨，3名工人開貨車途經紫薇路產業道路時，遭施工中的擋土牆混凝土塊擊中，造成2死1傷。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

    去年6月17日下午5時許，新北市三峽區下起大雨，3名工人開貨車途經紫薇路產業道路時，遭施工中的擋土牆混凝土塊擊中，造成2死1傷。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

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相關關鍵字： 三峽 崩塌 工人 擋土牆 業務過失致死 砸死人 落石 過失致死
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